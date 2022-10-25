Учасники Міжнародної Кримської платформи ухвалили спільну декларацію

Учасники Першого Парламентського саміту Міжнародної Кримської платформи ухвалили спільну декларацію. У ній засуджуються дії РФ, повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради України.



Представники національних парламентів та парламентських асамблей міжнародних організацій, які беруть участь у Міжнародній Кримській платформі, зібралися сьогодні у хорватському Загребі, щоб провести саміт. За результатами було схвалено спільну декларацію.



Учасники засуджують:

серйозні та систематичні порушення прав людини та зловживання на Кримському півострові, особливо незаконне чи довільне затримання мешканців Криму, зокрема кримських татар, порушення сімейної єдності, насильницький призов українців та кримських татар до російської армії, а також загрози свободі слова, самовираження та віросповідання;

протиправну спробу РФ та її проксі сфальсифікувати демократичні інструменти та механізми, такі як нещодавні так звані «референдуми» в регіонах України, з метою фальсифікації підстав для неправомірних претензій РФ щодо анексії тимчасово окупованих нею територій, як і у випадку з Кримом;

триваючу мілітаризацію Кримського півострова РФ, яка підриває безпеку та стабільність у ширшому Чорноморському регіоні, порушує свободу судноплавства в Азовському та Чорному морях, завдаючи непосильних збитків не тільки для економіки та сільського господарства України, а й для глобальних постачань продовольства;

спроби незаконного вивезення викраденого українського зерна з тимчасово окупованих районів Донбасу до третіх країн;

перешкоди для реалізації прав і свобод судноплавства відповідно до міжнародного права, зокрема перешкоджання вільному проходу суден через Керченську протоку в Азовське море та ширший регіон Чорного моря та назад, що має негативні економічні наслідки для українських портів та міжнародних торговельних потоків;

зміну демографічної структури, що триває, в тимчасово окупованому Криму шляхом переселення російських громадян і видворення за межі півострова проукраїнських активістів.

Учасники заявляють, що вони мають намір: