Учасники Міжнародної Кримської платформи ухвалили спільну декларацію

25 жовтня 2022, 21:05

Учасники Міжнародної Кримської платформи ухвалили спільну декларацію

Учасники Першого Парламентського саміту Міжнародної Кримської платформи ухвалили спільну декларацію. У ній засуджуються дії РФ, повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради України.

Представники національних парламентів та парламентських асамблей міжнародних організацій, які беруть участь у Міжнародній Кримській платформі, зібралися сьогодні у хорватському Загребі, щоб провести саміт. За результатами було схвалено спільну декларацію.

Учасники засуджують:

  • серйозні та систематичні порушення прав людини та зловживання на Кримському півострові, особливо незаконне чи довільне затримання мешканців Криму, зокрема кримських татар, порушення сімейної єдності, насильницький призов українців та кримських татар до російської армії, а також загрози свободі слова, самовираження та віросповідання;
  • протиправну спробу РФ та її проксі сфальсифікувати демократичні інструменти та механізми, такі як нещодавні так звані «референдуми» в регіонах України, з метою фальсифікації підстав для неправомірних претензій РФ щодо анексії тимчасово окупованих нею територій, як і у випадку з Кримом;
  • триваючу мілітаризацію Кримського півострова РФ, яка підриває безпеку та стабільність у ширшому Чорноморському регіоні, порушує свободу судноплавства в Азовському та Чорному морях, завдаючи непосильних збитків не тільки для економіки та сільського господарства України, а й для глобальних постачань продовольства;
  • спроби незаконного вивезення викраденого українського зерна з тимчасово окупованих районів Донбасу до третіх країн;
  • перешкоди для реалізації прав і свобод судноплавства відповідно до міжнародного права, зокрема перешкоджання вільному проходу суден через Керченську протоку в Азовське море та ширший регіон Чорного моря та назад, що має негативні економічні наслідки для українських портів та міжнародних торговельних потоків;
  • зміну демографічної структури, що триває, в тимчасово окупованому Криму шляхом переселення російських громадян і видворення за межі півострова проукраїнських активістів.

Учасники заявляють, що вони мають намір:

  • продовжувати політичну, дипломатичну, фінансову, гуманітарну та іншу підтримку України, відповідно до процедур та правової юрисдикції кожного учасника з метою відновлення територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, одночасно посилюючи тиск на Росію для припинення тимчасової окупації Криму;
  • реалізовувати на парламентському рівні рішення Установчого Саміту Міжнародної Кримської платформи шляхом консолідації спільних зусиль;
  • розглянути ефективні та скоординовані дії у сфері економіки та навколишнього середовища, спрямовані на пом'якшення наслідків тимчасової окупації Криму;
  • розглянути питання створення постійного міжпарламентського комітету Міжнародної Кримської платформи, який міг би давати експертизу національним та міжнародним партнерам, інформувати як на національному рівні, так і на міжнародних майданчиках щодо реальної ситуації у тимчасово окупованому Криму;
  • розробити дієвий механізм вироблення можливих спільних позицій для подання на міжпарламентських асамблеях та підготовки спільних документів з питань безпеки, прав людини, культурної спадщини, загроз навколишньому середовищу тощо, спричинених тимчасовою окупацією Криму;
  • закликати РФ негайно припинити зусилля, що продовжуються, змінити демографічну структуру тимчасово окупованого Криму шляхом переселення російських громадян;
  • відстоювати на національному рівні необхідну політичну, дипломатичну, гуманітарну, фінансову та іншу підтримку України – жертви російської агресії;
  • працювати з міжнародними парламентськими асамблеями, такими як Європейський Парламент, Парламентська Асамблея Ради Європи, Парламентська Асамблея ОБСЄ, Парламентська асамблея НАТО, Парламентська асамблея Чорноморського економічного співробітництва та Арабський парламент, з метою ухвалення резолюцій на підтримку Парламентського саміту Міжнародної Кримської платформи як інструмента консолідації міжпарламентських зусиль, спрямованих на деокупацію Криму та міста Севастополь, а також на відновлення територіальної цілісності України.

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