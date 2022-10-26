Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- Бои за Бахмут. Российские войска наносят удары по Донетчине.
- Глава Минреинтеграции Ирина Верещук призвала украинцев, которые сейчас находятся за границей, не возвращаться домой до весны.
- Обстрел Донецка. Прилет в центре.
- Бывший глава «Роскосмоса» Рогозин приехал на оккупированную часть Донбасса.
- Пожар на шахте в Юбилейном. Как сейчас выглядит Белогоровка.
- Взрыв в центре захваченного Мелитополя. Прямо у штаба ФСБ взорвалась машина.
- В Олешках оккупанты расстреляли гражданское авто. В Херсоне отказываются принимать российские рубли.
- Журналисты идентифицировали 30 российских военных, которые наводят ракеты по Украине.
- В Мариуполе расширили список домов под снос. В Левобережном районе снесут целый квартал.