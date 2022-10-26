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Донецк под обстрелом — главное за день ►

26 октября 2022, 00:35

Донецк под обстрелом — главное за день ►

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Бои за Бахмут. Российские войска наносят удары по Донетчине.
  • Глава Минреинтеграции Ирина Верещук призвала украинцев, которые сейчас находятся за границей, не возвращаться домой до весны.
  • Обстрел Донецка. Прилет в центре.
  • Бывший глава «Роскосмоса» Рогозин приехал на оккупированную часть Донбасса.
  • Пожар на шахте в Юбилейном. Как сейчас выглядит Белогоровка.
  • Взрыв в центре захваченного Мелитополя. Прямо у штаба ФСБ взорвалась машина.
  • В Олешках оккупанты расстреляли гражданское авто. В Херсоне отказываются принимать российские рубли.
  • Журналисты идентифицировали 30 российских военных, которые наводят ракеты по Украине.
  • В Мариуполе расширили список домов под снос. В Левобережном районе снесут целый квартал.

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