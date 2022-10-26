Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:
- Бої за Бахмут. Російські війська завдають ударів по Донеччині.
- Голова Мінреінтеграції Ірина Верещук закликала українців, які зараз перебувають за кордоном, не повертатись додому до весни.
- Обстріл Донецька. Приліт у центрі.
- Колишній глава "Роскосмосу" Рогозін приїхав на окуповану частину Донбасу.
- Пожежа на шахті у Ювілейному. Як зараз виглядає Білогорівка.
- Вибух у центрі захопленого Мелітополя. Прямо біля штабу ФСБ вибухнула машина.
- В Олешках окупанти розстріляли цивільне авто. У Херсоні відмовляються брати російські рублі.
- Журналісти ідентифікували 30 російських військових, які наводять ракети в Україні.
- У Маріуполі розширили перелік будинків під знесення. У Лівобережному районі знесуть цілий квартал.