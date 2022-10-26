Донецьк під обстрілом — головне за день ►

26 жовтня 2022, 00:35

Донецьк під обстрілом — головне за день ►

Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

  • Бої за Бахмут. Російські війська завдають ударів по Донеччині.
  • Голова Мінреінтеграції Ірина Верещук закликала українців, які зараз перебувають за кордоном, не повертатись додому до весни.
  • Обстріл Донецька. Приліт у центрі.
  • Колишній глава "Роскосмосу" Рогозін приїхав на окуповану частину Донбасу.
  • Пожежа на шахті у Ювілейному. Як зараз виглядає Білогорівка.
  • Вибух у центрі захопленого Мелітополя. Прямо біля штабу ФСБ вибухнула машина.
  • В Олешках окупанти розстріляли цивільне авто. У Херсоні відмовляються брати російські рублі.
  • Журналісти ідентифікували 30 російських військових, які наводять ракети в Україні.
  • У Маріуполі розширили перелік будинків під знесення. У Лівобережному районі знесуть цілий квартал.

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