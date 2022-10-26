Украинская армия контролирует все мосты через Днепр в Херсоне — Резников

ВСУ контролируют все мосты через Днепр в Херсоне, оккупанты не смогут покинуть город. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Fox News.

Он также отметил что оккупантам будет сложно вести уличные бои с ВСУ, но путей отступления у них не будет.

«Не совсем верю, что россияне смогут вести уличные бои. Потому что для них это не оптимальный вариант. Мы контролируем все мосты на реке Днепр, используя HIMARS и другую артиллерию. И для них рискованно оставаться в Херсоне, потому что они потом не смогут убежать, как сделали это в Изюме», - сказал Резников.

Кроме того министр обороны сообщил, что война в Украине сейчас на третьем этапе. По его словам, это постепенном освобождение оккупированных территорий. На первом же этапе, как сказал Резников, заданием было остановить российскую армию, на втором - стабилизировать ситуацию вдоль всей линии фронта, что и было сделано.

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