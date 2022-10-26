Українська армія контролює всі мости через Дніпро у Херсоні — Рєзніков

ЗСУ контролюють усі мости через Дніпро у Херсоні, окупанти не зможуть залишити місто. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Рєзніков в інтерв'ю Fox News.

Він також зазначив, що окупантам буде складно вести вуличні бої з ЗСУ у місті, але шляхів відступу у них не буде.

«Не зовсім вірю, що росіяни матимуть змогу вести вуличні бої. Тому що для них це не найоптимальніший варіант. Ми контролюємо всі мости на річці Дніпро, використовуючи HIMARS та іншу артилерію. І для них ризиковано залишатися в Херсоні, бо вони потім не зможуть втекти, як це зробили в Ізюмі», - сказав Рєзніков.

Крім того, міністр оборони повідомив, що війна в Україні зараз на третьому етапі. За його словами, це поступове звільнення окупованих територій. На першому ж етапі, як сказав Рєзніков, завданням було зупинити російську армію, на другому – стабілізувати ситуацію вздовж усієї лінії фронту, що й було зроблено.

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