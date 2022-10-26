Российская армия за сутки обстреляла 13 населенных пунктов Донетчины

Правоохранители задокументировали 28 ударов войск РФ по Донецкой области за минувшие сутки. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что есть погибшие и раненые гражданские жители.



Оккупанты обстреляли 13 населенных пунктов региона - города Бахмут, Авдеевка, Курахово, Торецк, Дружковка, Часов Яр, пгт Северное, села Тоненькое, Красногоровка, Дружба, Карловка, Шевченко, Бердичи.

Донецкую область армия РФ атаковала артиллерией, РСЗО «Град», «Ураган». Разрушены и повреждены 11 гражданских объектов – 6 жилых домов, помещения коксохимического завода, техникум, хозяйственные сооружения, гараж.

Отмечается, что четыре удара оккупанты нанесли по Бахмуту. Один из прилетов, который произошел около 9 часов утра, унес жизнь мирного жителя. В городе повреждены частные дома и объекты инфраструктуры.

Также полицейские сообщили, что из артиллерии российские военные обстреляли село Тоненькое Очеретинской общины и город Торецк, в населенных пунках есть раненые.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 155 человек, с начала обязательной эвакуации более 26 200 человек, в том числе 4091 – дети, 1573 – люди с инвалидностью.

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