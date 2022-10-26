Російська армія за добу обстріляла 13 населених пунктів Донеччини

Правоохоронці задокументували 28 ударів військ РФ по Донецькій області минулої доби. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що є загиблі та поранені громадяни.



Окупанти обстріляли 13 населених пунктів регіону – міста Бахмут, Авдіївка, Курахове, Торецьк, Дружківка, Часів Яр, смт Північне, села Тоненьке, Красногорівка, Дружба, Карлівка, Шевченко, Бердичі.

Донецьку область армія РФ атакувала артилерією, РСЗВ «Град», «Ураган». Зруйновано та пошкоджено 11 цивільних об'єктів – 6 житлових будинків, приміщення коксохімічного заводу, технікум, господарські споруди, гараж.

Зазначається, що чотири удари окупанти завдали по Бахмуту. Один із прильотів, який стався близько 9 години ранку, забрав життя мирного жителя. У місті пошкоджено приватні будинки та об'єкти інфраструктури.

Також поліцейські розповіли, що з артилерії російські військові обстріляли село Тоненьке Очеретинської громади та місто Торецьк, у населених пунктах є поранені.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 155 осіб, з початку обов'язкової евакуації понад 26 200 осіб, у тому числі 4091 – дітей, 1573 – людей з інвалідністю.

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