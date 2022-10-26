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Европейские газовые хранилища заполнены почти на 100%

26 октября 2022, 12:36

Европейские газовые хранилища заполнены почти на 100%

Европейские газовые хранилища заполнены почти на 100%, а из-за теплой осени спрос на газ пока не увеличивается. Об этом сообщил заместитель министра по вопросам евроинтеграции Ярослав Демченков.

По его данным, вокруг европейских портов выстроились LNG танкеры, которым некуда разгрузить газ.

«В результате цена на газ в ЕС за последний месяц упала уже в 8 (!) раз и продолжает снижаться», - рассказал Демченков, отметив, что этот газ обязательно понадобится Европе, но позже, когда спрос вырастет.

Также он рассказал, что те трейдеры, которые смогут закупить газ по сегодняшним ценам и найти где хранить его до холодов, вероятно, смогут продать его гораздо дороже уже через несколько недель.

«Министр энергетики Герман Галущенко напомнил нашим партнерам, что Украина готова помочь подобным компаниям. У нас есть система подземных газохранилищ Украины, которая является самой мощной в Европе и третьей в мире – общим объемом более 30 млрд куб. м. Для собственных нужд Украины сейчас используется примерно половина. ￼￼Таким образом, мы готовы предложить иностранным заказчикам услуг свободные мощности для хранения газа – до 15 млрд куб. м», - сообщил Демченков.

Он также напомнил, что большинство украинских хранилищ расположены в непосредственной близости к границе с ЕС и безопасны, а газ в подземных хранилищах хранится на глубине около 3 км, к тому же тарифы на хранение природного газа в украинских подземных хранилищах в 2-4 раза ниже, чем в ЕС. 

«Это предложение уже востребовано. По данным оператора хранилищ, с начала октября объемы газа нерезидентов увеличились более чем в 7 раз, - подытожил Демченков.

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