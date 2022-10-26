Європейські газові сховища заповнені майже на 100%, а через теплу осінь попит на газ поки що не збільшується. Про це повідомив заступник міністра з питань євроінтеграції Ярослав Демченков.



За його даними, навколо європейських портів вишикувалися LNG танкери, яким нікуди розвантажити газ.



«В результаті ціна на газ у ЄС за останній місяць впала вже у 8 (!) разів і продовжує знижуватися», - розповів Демченков, зазначивши, що цей газ обов'язково знадобиться Європі, але пізніше, коли попит зросте.



Також він розповів, що ті трейдери, які зможуть закупити газ за сьогоднішніми цінами і знайти де зберігати його до холодів, ймовірно, зможуть продати його набагато дорожче вже за кілька тижнів.



«Міністр енергетики Герман Галущенко нагадав нашим партнерам, що Україна готова допомогти таким компаніям. Ми маємо систему підземних газосховищ України, яка є найпотужнішою в Європі та третьою у світі – загальним обсягом понад 30 млрд куб. м. Для власних потреб України наразі використовується приблизно половина. ￼￼Таким чином, ми готові запропонувати іноземним замовникам послуг вільні потужності для зберігання газу – до 15 млрд куб. м», - повідомив Демченков.



Він також нагадав, що більшість українських сховищ розташовані в безпосередній близькості до кордону з ЄС та безпечні, а газ у підземних сховищах зберігається на глибині близько 3 км, до того ж тарифи на зберігання природного газу в українських підземних сховищах у 2-4 рази нижчі, ніж у ЄС.



«Ця пропозиція вже користується попитом. За даними оператора сховищ, з початку жовтня обсяги газу нерезидентів збільшилися у понад 7 разів», – підсумував Демченков.

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