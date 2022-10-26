На деоккупированных территориях эксгумировали около тысячи тел погибших

На освобожденных от оккупантов территориях эксгумировали около тысячи тел погибших. Об этом сообщает Минреинтеграции.



«Офис уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко отрабатывает локации на только что освобожденных от оккупантов территориях. В результате поисковой работы уже эксгумировали около тысячи тел погибших героев и мирных граждан. В частности, почти 450 в Изюме — на месте одного из самых массовых захоронений. Открываются шокирующие факты зверств оккупантов: среди погибших не только военные, но и гражданские — взрослые и дети», — отметили в ведомстве.



Там добавили, что точные данные станут известны только после экспертизы.

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