На деокупованих територіях ексгумували близько тисячі тіл загиблих

На звільнених від окупантів територіях ексгумували близько тисячі тіл загиблих. Про це повідомляє Мінреінтеграції.



«Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка відпрацьовує локації на щойно звільнених від окупантів територіях. В результаті пошукової роботи вже ексгумували близько тисячі тіл загиблих героїв та мирних громадян. Зокрема, майже 450 в Ізюмі — на місці одного з наймасовіших поховань. Відкриваються приголомшливі факти звірств окупантів: серед загиблих не лише військові, а й цивільні — дорослі та діти», — зазначили у відомстві.



Там додали, що точні дані стануть відомими лише після експертизи.

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