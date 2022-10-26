В плену у оккупантов находятся более 200 жителей Запорожской области

Российские оккупанты насильно удерживают более 200 жителей Запорожской области. Среди них городской голова Днепрорудного Евгений Матвеев. Об этом во время брифинга сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
По его словам, в плен были захвачены 540 человек.
«Из них 208 продолжают находиться в плену, остальные освобождены», — уточнил Старух.
Также он отметил, что российские солдаты на оккупированных территориях постоянно задерживают местных жителей. Оккупанты шантажируют и требуют выкуп за похищенных.
Кроме того, россияне перекрывают пункты выезда и запрещают украинцам покидать оккупированные территории. На блокпостах находятся более тысячи человек, ожидающих возможности уехать.
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