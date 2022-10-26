У полоні в окупантів перебувають понад 200 мешканців Запорізької області

Російські окупанти насильно утримують понад 200 мешканців Запорізької області. Серед них міський голова Дніпрорудного Євген Матвєєв. Про це під час брифінгу повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.



За його словами, у полон було захоплено 540 людей.



«З них 208 продовжують перебувати у полоні, решту звільнено», — уточнив Старух.



Також він зазначив, що російські солдати на окупованих територіях постійно затримують місцевих жителів. Окупанти шантажують та вимагають викуп за викрадених.



Крім того, росіяни перекривають пункти виїзду та забороняють українцям залишати окуповані території. На блокпостах перебувають понад тисяча людей, які чекають на можливість виїхати.