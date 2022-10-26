Донецкая ОВА показала последствия обстрела оккупантами Дружковки

Российские войска атаковали Дружковку, уничтожили колледж и повредили многоэтажки. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко показал, как сейчас выглядит обстрелянный оккупантами город.

Отмечается, что обошлось без пострадавших, а на месте преступления работают правоохранители, спасатели и гуманитарный штаб, организована эвакуация местных жителей.

Ранее в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области сообщили, что за минувшие сутки российские оккупанты обстреляли 13 населенных пунктов региона.