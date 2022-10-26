План возвращения Крыма: Что выберет Украина ►

Как Украина будет возвращать Крым? Военным путем — то есть организует наступление, как на Херсон? Или политическим — когда назовет возврат полуострова основным условием перемирия? Какие пути видят в Киеве — и что советуют на Западе? Сценарии, прогнозы и предложения, которые прозвучали в Загребе на заседании «Крымской платформы».



Военный вариант возврата Крыма Украиной называют одним из возможных: с точки зрения военной стратегии, контрнаступление на Южном направлении может иметь финальной целью контроль над Крымским полуостровом. Как другие страны мира проходили такой болезненный процесс как реинтеграция?



Об этом — в новом видео журналиста Алексея Мацуки.