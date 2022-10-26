План повернення Криму: Що обере Україна ►

Як Україна повертатиме Крим? Військовим шляхом — тобто організує наступ, як на Херсонщину? Чи політичною — коли назве повернення півострова основною умовою перемир'я? Які шляхи бачать у Києві — і що радять на Заході? Сценарії, прогнози та пропозиції, які прозвучали у Загребі на засіданні «Кримської платформи».



Військовий варіант повернення Криму Україною називають одним із можливих: з погляду військової стратегії контрнаступ на Південному напрямку може мати фінальною метою контроль над Кримським півостровом. Як інші країни світу проходили такий болісний процес як реінтеграція?



Про це у новому відео журналіста Олексія Мацукі.