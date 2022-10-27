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Россия тренируется наносить ядерный удар ►

27 октября 2022, 00:52

Россия тренируется наносить ядерный удар ►

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • В Кремле заявили, что Путин провел учения по массированному ядерному удару.
  • Россия начала призывать белорусов для нужд своей армии. Местные военкоматы проводят скрытую мобилизацию водителей и механиков.
  • Ситуация в Донецкой области. Ракетный удар по Дружковке.
  • В Славянске продолжается подготовка к отопительному сезону. В трех микрорайонах уже тепло. На очереди многоэтажные дома.
  • В Мариуполе люди до сих пор живут в палатках и готовят еду на кострах.
  • Обстрел Донецка и освобожденной Белогоровки на Луганщине. ВСУ уничтожили склады и оккупантов в Сватово и Новоивановке.
  • Российские СМИ заявили, что диверсанты с гранатометом напали на отделение полиции в Херсоне.
  • РФ пытается вербовать афганских коммандос на войну в Украине — СМИ.

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