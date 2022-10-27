Росія тренується завдавати ядерного удару ►

Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:
- У Кремлі заявили, що Путін провів навчання з масованого ядерного удару.
- Росія почала закликати білорусів для потреб своєї армії. Місцеві військкомати проводять приховану мобілізацію водіїв та механіків.
- Ситуація у Донецькій області. Ракетний удар по Дружківці.
- У Слов'янську триває підготовка до опалювального сезону. У трьох мікрорайонах уже тепло. На черзі багатоповерхові будинки.
- У Маріуполі люди досі живуть у наметах та готують їжу на багаттях.
- Обстріл Донецька та звільненої Білогорівки на Луганщині. ЗСУ знищили склади та окупантів у Сватовому та Новоіванівці.
- Російські ЗМІ заявили, що диверсанти із гранатометом напали на відділення поліції у Херсоні.
- РФ намагається вербувати афганських командос на війну в Україні – ЗМІ.