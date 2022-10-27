Оккупанты в Северодонецке пытаются провести инвентаризацию квартир

Российские оккупанты осуществляют попытки инвентаризировать жилье северодончан. Об этом сообщил мэр Северодонецка Александр Стрюк.

Он рассказал, что захватчики города развесили объявления по подъездам домов Северодонецка, чтобы люди извещали так называемую «власть» о наличии пустого жилья. Сказал еще Стрюк, что туда заселяют представителей оккупационной администрации и боевиков.

«Это элемент давления на северодончан с требованием вернуться в город – но это не стало повальным явлением, люди предпочитают оставаться в эвакуации», - сообщил мэр Северодонецка.

Также, по информации Стрюка, местное население, устроившееся на коммунальные предприятия, по несколько месяцев не получает зарплату.

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