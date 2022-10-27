Окупанти у Сєвєродонецьку намагаються провести інвентаризацію квартир

Російські окупанти здійснюють спроби інвентаризувати житло сєвєродончан. Про це повідомив мер Сєвєродонецька Олександр Стрюк.

Він розповів, що загарбники міста розвісили оголошення по під'їздах будинків Сєвєродонецька, щоб люди повідомляли так звану «владу» про наявність порожнього житла. Сказав ще Стрюк, що в порожні квартири заселяють представників окупаційної адміністрації та бойовиків.

«Це елемент тиску на сєвєродончан із вимогою повернутися в місто – але це не стало повальним явищем, люди віддають перевагу залишатися в евакуації», - повідомив мер Сєвєродонецька.

Також, за інформацією Стрюка, місцеве населення, яке влаштувалося на комунальні підприємства, по кілька місяців не отримує зарплату.

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