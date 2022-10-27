Утром ВСУ сбили вертолет и самолет армии РФ

Утром украинские военные на юге Украины сбили вертолет и самолет российских войск. Об этом сообщают в Воздушных силах ВСУ.



«27 октября, около 08.00 часов, подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" сбит российский ударный вертолет Ка-52. А около 08.40 подразделением зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" Воздушных Сил сбит российский штурмовик Су-25», - рассказали военные.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ ударили по казарме с оккупантов в Сватовском районе области.