Вранці ЗСУ збили вертоліт та штурмовик армії РФ

Вранці українські військові на півдні України збили вертоліт та штурмовик російських військ. Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.



«27 жовтня, близько 08.00 години, підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" збито російський ударний вертоліт Ка-52. А близько 08.40 підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" Повітряних Сил збито російський штурмовик Су-25», - розповіли військові.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що ЗСУ вдарили по казармі з окупантів у Сватівському районі області.