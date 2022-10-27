Армия РФ за сутки разрушила 18 гражданских объектов в Донецкой области

Правоохранители Донецкой области зафиксировали последствия 15 российских обстрелов региона. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что есть погибшие и раненые гражданские жители.



Оккупанты ударили по 8 населенным пунктам - городам Авдеевка, Бахмут, Краматорск, пгт Большая Новоселка, селах Дружба, Хромово, Архангельское, Ямполевка.



В течение суток армия РФ разрушила и повредила 18 гражданских объектов – 11 жилых домов, помещение бывшего кирпичного завода, здание фармацевтической компании, техникум, хозяйственные постройки, гаражи.

Атаковали регион российские войска артиллерией, РСЗО «Ураган», минометами.

«Без остановки оккупанты бьют по Бахмуту. В результате артиллерийских атак погибли гражданские жители. Повреждены объекты инфраструктуры, 6 частных и 2 многоквартирных дома», - сообщили правоохранители.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 185 человек, с начала обязательной эвакуации более 26 300 человек, среди них 4117 – дети, 1593 – люди с инвалидностью.

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