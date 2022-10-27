Армія РФ за добу зруйнувала 18 цивільних обʼєктів у Донецькій області

27 жовтня 2022, 11:26

Армія РФ за добу зруйнувала 18 цивільних обʼєктів у Донецькій області

Правоохоронці Донецької області зафіксували наслідки пʼятнадцяти російських обстрілів регіону. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що є загиблі та поранені громадяни.

Окупанти вдарили по 8 населених пунктах – містах Авдіївка, Бахмут, Краматорськ, смт Велика Новосілка, селах Дружба, Хромове, Архангельське, Ямполівка.

Протягом доби армія РФ зруйнувала та пошкодила 18 цивільних об'єктів Донетчини – 11 житлових будинків, приміщення колишнього цегельного заводу, будівлю фармацевтичної компанії, технікум, господарські будівлі, гаражі.

Атакували регіон російські війська артилерією, РСЗВ «Ураган», мінометами.

«Без зупину окупанти б’ють по Бахмуту. Внаслідок артилерійських атак загинули цивільні мешканці. Пошкоджено об’єкти інфраструктури, 6 приватних та 2 багатоквартирних будинки», - повідомили правоохоронці.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 185 осіб, з початку обов'язкової евакуації понад 26 300 осіб, серед них 4117 – діти, 1593 – люди з інвалідністю.

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