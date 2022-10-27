«ДНР»: Число раненых в Кировском районе Донецка увеличилось до семи человек

В результате обстрела семь человек получили ранения сегодня в Кировском районе на западе Донецка. Об этом заявили в штабе «территориальной обороны» группировки «ДНР».



Так называемый «мэр» города Алексей Кулемзин ранее сообщал о пятерых раненых. Кроме этого, обстрелом повреждены многоквартирные жилые дома.



Утверждается, что с начала суток обстрелам подверглись Донецк, Макеевка, Шахтерск, Зайцево, Горловка, Каштановое, Ясиноватая, Минеральное, Гольмовский, Пантелеймоновка и Александровка.



В Шахтерске после обстрела на территории железнодорожной станции горят четыре емкости с бензином.