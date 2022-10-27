Россия увозит памятники из Херсона, взрывы в Мелитополе, Каховская дамба в опасности ►

Прорыв к Бериславу, Каховская дамба под угрозой подрыва, взрыв у здания в Мелитополе — в этом видео говорим о главных событиях, происходящих на захваченных Россией территориях Украины. Смотрите в выпуске:

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