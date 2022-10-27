Росія вивозить пам'ятники з Херсона, вибухи в Мелітополі, Каховська гребля в небезпеці ►

Прорив до Берислава, Каховська гребля під загрозою підриву, вибух біля будівлі в Мелітополі — у цьому відео говоримо про головні події, що відбуваються на захоплених Росією територіях України. Дивіться у випуску:
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