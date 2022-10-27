Росія вивозить пам'ятники з Херсона, вибухи в Мелітополі, Каховська гребля в небезпеці ►

27 жовтня 2022, 22:29

Росія вивозить пам'ятники з Херсона, вибухи в Мелітополі, Каховська гребля в небезпеці ►

Прорив до Берислава, Каховська гребля під загрозою підриву, вибух біля будівлі в Мелітополі — у цьому відео говоримо про головні події, що відбуваються на захоплених Росією територіях України. Дивіться у випуску:

  • ВСУ тіснять армію РФ на Херсонщині
  • Стремоусов переплутав українську та російську техніку
  • Жителі Херсонщини саботують роботу окупантів
  • Що з Каховською ГЕС?
  • Росія забирає на лівий берег Дніпра буквально все, що може. Навіть пам'ятники
  • У Маріуполі демонтували пам'ятник жертвам Голодомору
  • Вибух у Мелітополі: мета, причини та винні
  • Про події на південному фронті говоримо з військовим аналітиком Юрієм Федоровим

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