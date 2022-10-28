Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

В оккупированном Шахтерске второй день подряд происходит пожар на нефтебазе.

Россия продолжает атаковать Бахмут. Обстреляны Краматорск и села по всей линии фронта. Белогоровка удерживается ВСУ.

Обстановка на неподконтрольном Донбассе: уничтожена казарма россиян, обстрелян Донецк, продолжается зачистка сел Луганщины.

Российский омбудсмен «усыновила» украденного мариупольского ребенка. МИД Украины просит инициировать уголовное дело.

В Генштабе заговорили о повторном наступлении со стороны Беларуси.

Генерал Громов: Новой волны мобилизации не будет.