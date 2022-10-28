Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:
- В окупованому Шахтарську другий день поспіль відбувається пожежа на нафтобазі.
- Росія продовжує атакувати Бахмут. Обстріляні Краматорськ та села по всій лінії фронту. Білогорівка утримується ЗСУ.
- Обстановка на непідконтрольному Донбасі: знищено казарму росіян, обстріляно Донецьк, триває зачистка сіл Луганщини.
- Російський омбудсмен «усиновила» вкрадену маріупольську дитину. МЗС України просить ініціювати кримінальну справу.
- У Генштабі заговорили про повторний наступ Білорусі.
- Генерал Громов: Нової хвилі мобілізації не буде