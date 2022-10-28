Мэрия Изюма запускает процедуру переименования улиц и площадей

В недавно деоккупированном Изюме начинается процедура переименования улиц и площадей. Об этом сообщил заместитель мэра города Владимир Мацокин, отметив, что такое поручение получила топонимическая комиссия Изюма от председателя городской и военной администрации.



Он написал, что «возрождение нашего города мы начнем с умывания его лица», чтобы «амбициозные инфраструктурные проекты разворачивались не на всяких там «красно/революции/пушкинских/толстых/московских/пролетарских», а на улицах Мазепы, Бандеры, Коновальца, Шухевича, Стуса и героев, защищающих независимость нашей Украины».



Мацокин пригласил к широкой дискуссии по поводу переименования всех неравнодушных.



«Нам не нужна улица Гагарина — потому что это история народа-племени, опозорившего себя кровью наших братьев и сестер, нам нужна улица Джохара Дудаева, улица Лондонская и площадь Латвийская — потому что это уважение к нациям, стоящим рядом с нами в битве с ордой», — подчеркнул заместитель мэра Изюма.

Смотрите ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране.