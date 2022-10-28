Мерія Ізюма запускає процедуру перейменування вулиць та площ

У нещодавно деокупованому Ізюмі розпочинається процедура перейменування вулиць та площ. Про це повідомив заступник мера міста Володимир Мацокін, зазначивши, що таке доручення отримала топонімічна комісія Ізюма від голови міської та військової адміністрації.



Він написав, що «амбітні інфраструктурні проєкти розгортались не на всяких там «красно/революції/пушкінських/толстих/московських/пролетарських», а на вулицях Мазепи, Бандери, Коновальця, Шухевича, Стуса і сьогодняшніх героїв, що боронять незалежність нашої України».



Мацокін запросив до широкої дискусії щодо перейменування всіх небайдужих.



«Нам не потрібна вулиця Гагаріна - бо то історія народу- племені, що зганьбив себе кров’ю наших братів і сестер, нам потрібна вулиця Джохара Дудаєва, вулиця Лондонська і площа Латвійська - бо це шана до націй, що стоять поряд з нами у битві з ордою», – повідомив заступник мера Ізюма.

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