Кадыров подтвердил гибель более 20 чеченских бойцов в результате удара ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о гибели 23 чеченских бойцов в результате артиллерийского удара Вооруженных сил Украины в Херсонской области. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.



Кадыров добавил, что 58 человек было ранено, из них четверо получили тяжелые травмы.



По словам главы Чечни, это произошло в начале недели.



Кадыров заявил, что воюя в Украине, чеченцы якобы «участвуют в джихаде, сражаясь против сил иблиса». По его словам, «если суждено пасть в священной войне, то это честь и большая радость для каждого истинного мусульманина».

24 октября в украинских военных телеграм-каналах появилась информация об уничтожении большой группы кадыровцев в Херсонской области в результате удара по их базе на Херсонщине.



На следующий день Генштаб Украины заявил, что в результате удара в населенном пункте Каиры Херсонской области уничтожено до 30 оккупантов, еще более сотни остались под завалами.



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