Кадиров підтвердив загибель понад 20 чеченських бійців внаслідок удару ЗСУ

Голова Чечні Рамзан Кадиров заявив про загибель 23 чеченських бійців внаслідок артилерійського удару Збройних сил України у Херсонській області. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.



Кадиров додав, що 58 людей було поранено, з них четверо отримали тяжкі травми.



За словами голови Чечні, це сталося на початку тижня.



Кадиров заявив, що воюючи в Україні, чеченці нібито «беруть участь у джихаді, борючись проти сил іблісу». За його словами, «якщо суджено полягти у священній війні, то це честь і велика радість для кожного справжнього мусульманина».

24 жовтня в українських військових телеграм-каналах з'явилася інформація про знищення великої групи кадировців у Херсонській області внаслідок удару на базі на Херсонщині.



Наступного дня Генштаб України заявив, що внаслідок удару в населеному пункті Каїри Херсонської області знищено до 30 окупантів, ще понад сотню залишилися під завалами.



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