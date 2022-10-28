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Кирилл Тимошенко ездит на переданном Украине для гуманитарных целей авто — Bihus.info

28 октября 2022, 12:50

Кирилл Тимошенко ездит на переданном Украине для гуманитарных целей авто — Bihus.info

Заместитель главы Офиса президент Кирилл Тимошенко использует в служебных целях автомобиль Chevrolet Tahoe, который компания General Motors передала Украине для гуманитарных целей. Об этом сообщает Bihus.info.



Тимошенко подтвердил факт использования этого автомобиля и сказал, что один из 50 переданных автомобилей зарубежной компанией находится на балансе Государственного управления делами.

«Я действительно езжу на Chevrolet Tahoe, это автомобиль Государственного управления делами, это не мой личный автомобиль или еще кого-то. Это на балансе государства, Государственного управления делами, которое обеспечивает автомобилями и Офис президента», — сообщил заместитель главы Офиса президента, отметив, что использует автомобиль только для поездок по регионам. Но журналисты утверждают, что Тимошенко ездит на автомобиле и по Киеву.

«Эти Chevrolet Tahoe небронированные, поэтому я не вижу смысла в том, чтобы их передавать именно на фронт, это немного другой автомобиль», — сказал заместитель главы ОП.

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