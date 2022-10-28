Кирило Тимошенко їздить на переданому Україні для гуманітарних цілей авто — Bihus.info

28 жовтня 2022, 12:59

Кирило Тимошенко їздить на переданому Україні для гуманітарних цілей авто — Bihus.info

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко використовує у службових цілях автомобіль Chevrolet Tahoe, який компанія General Motors передала Україні для гуманітарних цілей. Про це повідомляє Bihus.info.



Тимошенко підтвердив факт використання цього автомобіля та сказав, що один із 50 переданих автомобілів закордонною компанією перебуває на балансі Державного управління справами.

«Я справді їжджу на Chevrolet Tahoe, це автомобіль Державного управління справами, це не мій особистий автомобіль чи ще когось. Це на балансі держави, Державного управління справами, яке забезпечує автомобілями й Офіс президента», — повідомив заступник глави Офісу президента, зазначивши, що використовує автомобіль лише для поїздок регіонами. Але журналісти стверджують, що Тимошенко їздить автомобілем і Києвом.

«Ці Chevrolet Tahoe неброньовані, тому я не бачу сенсу в тому, щоб їх передавати саме на фронт, це трохи інший автомобіль», - сказав заступник голови ОП.

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