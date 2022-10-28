Штайнмайер заявил, что Россия и Германия вступили в новую эру

Германия и Россия находятся в противостоянии, а старые мечты об общем европейском доме потерпели крах, заявил президент ФРГ Франк-Вальер Штайнмайер на выступлении в Берлине в ходе обращения к гражданам страны. Об этом сообщает Bild.



Как отмечается, Штайнмайер призвал немцев отказаться от старых представлений о России. По его словам, прежде всего восточная часть страны должна осознать: Россия выступает против Германии.



Федеральный президент сказал, что после объединения Германии в 1990 году он надеялся на мирное будущее. Но сегодня ситуация изменилась — Россия своим нападением на Украину 24 февраля создала «перелом эпохи».



«Сегодня наши страны противостоят друг другу. Россия погрузила и нас в Германии в новое время, в период отсутствия безопасности, который, как мы думали, мы преодолели: время, отмеченное войной, насилием и бегством, опасениями по поводу распространения войны в Европе», — сказал президент ФРН.



Штайнмайер 25 октября впервые с начала полномасштабного вторжения рф в Украину посетил Украину. Во время посещения Черниговской области была объявлена воздушная тревога, и по рекомендации охраны федеральный президент более часа провел в укрытии.