Штайнмайєр заявив, що Росія та Німеччина вступили в нову еру

Німеччина та Росія перебувають у протистоянні, а старі мрії про спільний європейський будинок зазнали краху, заявив президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр на виступі в Берліні під час звернення до громадян країни. Про це повідомляє Bild.



Як зазначається, Штайнмаєр закликав німців відмовитися від старих уявлень про Росію. За його словами, насамперед східна частина країни має усвідомити: Росія виступає проти Німеччини.



Федеральний президент сказав, що після об'єднання Німеччини у 1990 році він сподівався на мирне майбутнє. Але сьогодні ситуація змінилася: Росія своїм нападом на Україну 24 лютого створила «перелом епохи».



«Сьогодні наші країни протистоять одна одній. Росія занурила і нас у Німеччині в новий час, у період відсутності безпеки, який, як ми думали, ми подолали: час, відзначений війною, насильством та втечею, побоюваннями щодо поширення війни в Європі», - сказав президент ФРН.



Штайнмайєр 25 жовтня вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відвідав Україну. Під час відвідування Чернігівської області було оголошено повітряну тривогу, і за рекомендацією охорони федеральний президент більше години провів у укритті.