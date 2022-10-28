Российские спецслужбы задержали жителя Старобельска по обвинению в работе на ВСУ

Российские спецслужбы задержали в Старобельске местного жителя, обвинив в передаче украинской стороне сведения о местах дислокации российских военнослужащих. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на источник в группировке «ЛНР».



Утверждается, что у задержанного якобы есть брат, который служит в батальоне «Луганск-1». Ему, как заявляют оккупанты, мужчина и передавал данные. Якобы по его указанию родственник удалял из памяти телефона снимки и переписку после пересылки информации.



Российское СМИ называет имя брата - Евгений Чернев, однако имя самого задержанного не приводят.

Ранее сообщалось, что российские спецслужбы задержали жителя Белокуракинского района Луганской области Андрея Цыганова по обвинению в передаче украинской стороне данных о дислокации подразделений российской армии.