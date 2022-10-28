Російські спецслужби затримали мешканця Старобільська за звинуваченням у роботі на ЗСУ

Російські спецслужби затримали у Старобільську місцевого жителя, звинувативши у передачі українській стороні інформацію про місця дислокації російських військовослужбовців. Про це повідомило інформаційне агентство ТАСС із посиланням на джерело у угрупуванні «ЛНР».



Стверджується, що затриманий нібито має брата, який служить у батальйоні «Луганськ-1». Йому, як заявляють окупанти, чоловік і передавав дані. Нібито за його вказівкою родич видаляв з пам'яті телефону знімки та листування після пересилання інформації.



Російське ЗМІ називає ім'я брата - Євген Чернєв, проте ім'я затриманого не наводять.

Раніше повідомлялося , що російські спецслужби затримали мешканця Білокуракинського району Луганської області Андрія Циганова за звинуваченням у передачі українській стороні даних про дислокацію підрозділів російської армії.