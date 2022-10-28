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Паспорта, срок действия которых истек в период военного положения, действительны – решение Кабмина

28 октября 2022, 17:30

Паспорта, срок действия которых истек в период военного положения, действительны – решение Кабмина

Паспорта граждан Украины, срок действия которых истек в период военного положения, продолжают быть действительными. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

«Паспорта граждан Украины в форме карты, сроки действия которых истекли во время войны, и паспорта образца 1994 года, в которые не вклеены фотографии при достижении 25-ти или 45-летнего возраста (если срок вклеивания фотографии наступил в период действия военного положения), являются документами, которые удостоверяют личность и подтверждают гражданство Украины», - говорится в сообщении.

Отмечается, что владельцы таких документов обязаны их обменять в течение 30 дней с момента прекращения или отмены в Украине военного положения.

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