Паспорти, термін дії яких минув у період воєнного стану, дійсні – рішення Кабміну

Паспорти громадян України, термін дії яких закінчився у період військового стану, продовжують бути дійсними. Про це повідомляє прес-служба Мінреінтеграції.



«Паспорти громадян України у формі картки, терміни дії яких закінчилися під час війни, та паспорти зразка 1994 року, до яких не вклеєно фотографії при досягненні 25-ти або 45-річного віку (якщо термін вклеювання фотографії настав у період дії військового стану), є документами, які засвідчують особу та підтверджують громадянство України», - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що власники таких документів зобов'язані їх обміняти протягом 30 днів з моменту припинення або скасування військового стану в Україні.