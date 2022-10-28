«‎ДНР»‎ до сих пор не решила проблему с очередями на выезд в Россию

На контрольно-пропускных пунктах (КПП) «Успенка», «Мариновка», «Новоазовск», которые соединяют временно оккупированную часть Донецкой области с Россией, образовались очереди из нескольких десятков машин. Об этом сообщают местные паблики в Telegram 27 октября.



Как следует из комментариев очевидцев, приведенных в сообщении, на КПП «Успенка» и «Мариновка» по направлению из Донецкой области в РФ стояло более 70-ти машин. На КПП «Новоазовск» по направлению из РФ в Донецкую область стояло 80-90 машин. Водители жалуются на то, что очередь тянется очень медленно.





Напомним, что Конституционный суд РФ (КС РФ) одобрил пакет документов о «принятии» оккупированных «ДНР» и «ЛНР», а так же Херсонской и Запорожской областей в состав России. В связи с этим таможенный контроль и таможенные операции на КПП «Успенка», «Мариновка», «Новоазовск» должны были быть отменены.



На подконтрольном боевикам пункте пропуска «Успенка» в Донецкой области образовалась проблема с очередями из выезжающих в Россию.