«ДНР» досі не вирішила проблему з чергами на виїзд до Росії. Фото: Соцмережі

На контрольно-пропускних пунктах (КПП) «Успенка», «Маринівка», «Новоазовськ», які з'єднують тимчасово окуповану частину Донецької області з Росією, утворилися черги з кількох десятків машин. Про це повідомляють місцеві паблики у Telegram 27 жовтня.



Як видно з коментарів очевидців, наведених у повідомленні, на КПП «Успенка» та «Маринівка» у напрямку з Донецької області до РФ стояло понад 70 машин. На КПП «Новоазовськ» у напрямку з РФ до Донецької області стояло 80-90 машин. Водії скаржаться, що черга тягнеться дуже повільно.





Нагадаємо, що Конституційний суд РФ (КС РФ) схвалив пакет документів про «прийняття» окупованих «ДНР» та «ЛНР», а також Херсонської та Запорізької областей до складу Росії. У зв'язку з цим митний контроль та митні операції на КПП «Успенка», «Маринівка», «Новоазовськ» мали скасувати.



На підконтрольному бойовикам пункті пропуску «Успенка» на Донеччині утворилася проблема з чергами з тих, хто виїжджає до Росії.