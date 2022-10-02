Конституционный суд РФ одобрил аннексию 4 областей Украины

Конституционный суд РФ (КС РФ) одобрил пакет документов о «принятии» оккупированных «ДНР» и «ЛНР», а так же Херсонской и Запорожской областей в состав России. Об этом сообщило российское пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на КС РФ.



Отмечается, что согласно постановлению Конституционного суда «ДНР» и «ЛНР» вошли в состав России в статусе «республик» с русским языком в качестве государственного. Запорожская и Херсонская области считаются «принятыми» в РФ в качестве «отдельных субъектов со своими нынешними названиями».



Назначенные оккупантами руководители территорий Херсонской и Запорожской областей будут именоваться губернаторами. Выборы «парламентов» четырех оккупированных украинских областей намечены на сентябрь 2023 года.