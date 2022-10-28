США выделяют Украине 275 млн долларов в рамках очередного пакета военной помощи

США выделят Украине очередной транш помощи в сфере безопасности на сумму 275 млн долларов. Об этом сообщила в пятницу заместительница пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга, передает «Интерфакс-Украина».



«Сегодня министерство объявляет об утверждении 24-го президентского пакета помощи в размер 275 млн долларов для удовлетворения потребностей Украины в сфере безопасности и обороны», - сказала она.



По ее словам, в этот транш помощи входят средства на приобретение дополнительных боеприпасов для ракетных систем HIMARS, 5 тысяч высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов, более 1,3 тысяч противотанковых систем, 125 армейских внедорожников и четыре спутниковые антенны.



Всего с начала работы администрации президента Джо Байдена США предоставили Украине военную помощь на сумму более 18,5 млрд долларов.