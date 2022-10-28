США виділяють Україні 275 млн доларів у рамках чергового пакету військової допомоги

28 жовтня 2022, 19:29

США виділяють Україні 275 млн доларів у рамках чергового пакету військової допомоги

США виділять Україні черговий транш допомоги у сфері безпеки на суму 275 млн доларів. Про це повідомила у п'ятницю заступник прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу, передає «Інтерфакс-Україна».

«Сьогодні міністерство оголошує про затвердження 24-го президентського пакету допомоги у розмірі 275 млн доларів для задоволення потреб України у сфері безпеки та оборони», - сказала вона.

За її словами, до цього траншу допомоги входять кошти на придбання додаткових боєприпасів для ракетних систем HIMARS, 5 тисяч високоточних 155-мм артилерійських снарядів, понад 1,3 тисячі протитанкових систем, 125 армійських позашляховиків і чотири супутникові антени.

Усього з початку роботи адміністрації президента Джо Байдена США надали Україні військову допомогу на суму понад 18,5 млрд доларів.

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