США виділяють Україні 275 млн доларів у рамках чергового пакету військової допомоги

США виділять Україні черговий транш допомоги у сфері безпеки на суму 275 млн доларів. Про це повідомила у п'ятницю заступник прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу, передає «Інтерфакс-Україна».



«Сьогодні міністерство оголошує про затвердження 24-го президентського пакету допомоги у розмірі 275 млн доларів для задоволення потреб України у сфері безпеки та оборони», - сказала вона.



За її словами, до цього траншу допомоги входять кошти на придбання додаткових боєприпасів для ракетних систем HIMARS, 5 тисяч високоточних 155-мм артилерійських снарядів, понад 1,3 тисячі протитанкових систем, 125 армійських позашляховиків і чотири супутникові антени.



Усього з початку роботи адміністрації президента Джо Байдена США надали Україні військову допомогу на суму понад 18,5 млрд доларів.