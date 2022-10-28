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Журналистка из России погибла на полигоне в Крыму

28 октября 2022, 20:06

Журналистка из России погибла на полигоне в Крыму

Глава регионального подразделения медиагруппы «Россия сегодня» в Симферополе, экс-главный редактор «Газеты.ru» Светлана Бабаева погибла в оккупированном россиянами Крыму в результате несчастного случая на полигоне. Инцидент произошел во время занятий военно-спортивной стрельбой. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу медиагруппы.

В пресс-службе медиахолдинга уточнили, что Бабаеву убила «шальная пуля» во время занятия военно-спортивной стрельбой. СМИ пишут, что по предварительным данным, журналист оказалась на линии огня в результате нарушения мер безопасности со стороны участников тренировки по стрельбе.

Светлана Бабаева возглавила симферопольское подразделение «Россия сегодня» в 2019 году. С 2008 по 2012 год она была шеф-редактором корпункта «РИА Новости» в США, с 2013 по 2016 год — главным редактором «Газета.ru».

После полномасштабного вторжения России в Украину российские власти втрое увеличили финансирование государственных СМИ. В частности, для медиагруппы «Россия сегодня» было заложено 9,3 млрд рублей, сообщалось в апреле.

Сотрудник «министерства информации ДНР», журналист Сергей Твердохлеб погиб в боях против ВСУ в Великоновоселковском районерайоне.

В Донецке 27 апреля состоялось прощание с краеведом и сотрудником «министерства информации» группировки «ДНР» Анатолием Жаровым, который умер в начале апреля в боях против Вооруженных сил Украины.

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