Журналістка із Росії загинула на полігоні в Криму

Глава регіонального підрозділу медіагрупи «Росія сьогодні» у Сімферополі, екс-головний редактор «Газети.ru» Світлана Бабаєва загинула в окупованому росіянами Криму внаслідок нещасного випадку на полігоні. Інцидент стався під час занять військово-спортивною стріляниною. Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на прес-службу медіагрупи.



У прес-службі медіахолдингу уточнили, що Бабаєву вбила «шалена куля» під час заняття військово-спортивною стріляниною. ЗМІ пишуть, що за попередніми даними, журналістка опинилась на лінії вогню внаслідок порушення заходів безпеки з боку учасників тренування зі стрільби.



Світлана Бабаєва очолила сімферопольський підрозділ «Росія сьогодні» у 2019 році. З 2008 до 2012 року вона була шеф-редактором корпункту «РІА Новини» у США, з 2013 по 2016 рік — головним редактором «Газета.ru».



Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну російська влада втричі збільшила фінансування державних ЗМІ. Зокрема, для медіагрупи «Росія сьогодні» було закладено 9,3 млрд рублів, повідомлялося у квітні.

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