Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- Обстановка на линии фронта: Бахмут обороняется, Россия обстреляла Красногоровку, Марьинку, Бахмутское. Есть жертвы.
- В Святогорске разбирают завалы сентябрьских обстрелов. Найдено тело женщины.
- Авдеевка на грани гуманитарной катастрофы.
- В Славянске заработал водозабор.
- На неподконтрольном Донбассе под удар попали Донецк, Первомайск и Макеевка
- Россия «закончила плановую эвакуацию».
- ЧВК «Вагнер» обзаводится самолетами