Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Обстановка на линии фронта: Бахмут обороняется, Россия обстреляла Красногоровку, Марьинку, Бахмутское. Есть жертвы.

В Святогорске разбирают завалы сентябрьских обстрелов. Найдено тело женщины.

Авдеевка на грани гуманитарной катастрофы.

В Славянске заработал водозабор.

На неподконтрольном Донбассе под удар попали Донецк, Первомайск и Макеевка

Россия «закончила плановую эвакуацию».

ЧВК «Вагнер» обзаводится самолетами