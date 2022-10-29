Щоденний випуск «Новин Донбасу» про ситуацію на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:
- Обстановка на лінії фронту: Бахмут обороняється, Росія обстріляла Красногорівку, Мар'їнку, Бахмутське. Є жертви.
- У Святогорську розбирають завали вересневих обстрілів. Знайдено тіло жінки.
- Авдіївка на грані гуманітарної катастрофи.
- У Слов'янську запрацював водозабір.
- На непідконтрольному Донбасі під удар потрапили Донецьк, Первомайськ та Макіївка
- Росія «закінчила планову евакуацію».
- ПВК «Вагнер» обзаводиться літаками